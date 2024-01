Jogador do Paysandu esquece certidão de nascimento e ficará fora da estreia do Parazão; vídeo

O Paysandu venceu a Tuna Luso por 2 a 1, na noite dessa segunda-feira (15), no Estádio da Curuzu. O jogo foi um amistoso preparatório para o Campeonato Paraense 2024. Mesmo com o resultado positivo praticamente consolidado, no segundo tempo de jogo, o meia venezuelano Esli Garcia entrou em campo e deixou boa impressão aos torcedores do Paysandu ao longo da vitória.

No entanto, durante a entrevista coletiva após o jogo-treino, o técnico Helio dos Anjos informou que o time bicolor não poderá contar com o atleta nos primeiros jogos do Parazão. “Ele não terá condição de jogo, pois esqueceu a certidão de nascimento no país em que mora”, confirmou o treinador.

O meia de 23 anos, que estava jogando pelo Deportivo Táchira jogará pela primeira vez no Brasil, antes, porém, teve passagem pelo Santiago Wanderers, do Chile, além da Portuuesa FC, e UCV, da Venezuela. Na temporada 2023, pelo Deportivo Táchira, Esli Garcia disputou 32 jogos com cinco gols e uma assistência e vem de dois anos atuando com frequência, já que em 2022 realizou 27 partidas e balançou as redes cinco vezes.

Esli Garcia é bicampeão venezuelano pelo Táchira e nesta temporada terminou com o título nacional, além de ter conquistado a vaga na Copa Libertadores 2024 de forma direta pelo clube. O meia é bastante ofensivo, destro e costuma arriscar de fora da área, além de pisar bastante dentro da área adversária.

Titular absoluto nas equipes que passou, Esli teve passagens pelas categorias de base da Seleção da Venezuela. O jogador com contrato de uma temporada irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023 o clube bicolor teve no elenco quatro atletas de fora do país, porém, nenhum deles terminou a temporada vestindo o manto bicolor.

Vitória e próximos compromissos

A equipe bicolor venceu os dois amistosos preparatórios antes do começo do Campeonato Paraense. No último sábado, fez 4 a 0 na Seleção de Barcarena, município onde realizado dez dias de pré-temporada. Já contra a Tuna, na Curuzu, a vitória foi por 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, Edinho abriu o placar para o Papão. Já na segunda etapa da partida, Jayme empatou para a Lusa. Alguns minutos depois, Lucca Carvalho fez o gol que garantiu a vitória bicolor.

O Papão retorna aos gramados na estreia do Parazão contra o Santa Rosa neste sábado (20), às 19h, no Estádio do Mangueirão. Além de Esli, outros jogadores ainda em tratamento clínico e mais o volante João Vieira, que irá acompanhar o nascimento do filho, não estarão à disposição da comissão técnica do Papão.