Paysandu vence a Tuna no último amistoso antes da estreia no Parazão

Paysandu e Tuna Luso finalizaram a preparação para a estreia no Parazão 2024 com um jogo amistoso realizado no estádio da Curuzu, nesta segunda-feira (15) à noite. Com a presença de bom público, os bicolores saíram na frente com Edinho, ainda no primeiro tempo, mas cederam o empate ao adversário e conseguiram a vitória graças ao gol de Lucca Carvalho, fechando em 2 a 1.. As duas equipes estreiam no Parazão neste sábado (20). Os bicolores encaram o Santa Rosa às 19 horas, no Mangueirão, enquanto a Tuna enfrenta o Águia, em Marabá, a partir das 16h30.

Depois de alguns minutos trocando passes, o Paysandu conseguiu balançar as redes da Tuna Luso em uma jogada que começou pela lateral-direita e morreu na finalização de Edinho. Leandro recebeu no meio-campo, avançou e fez o passe para a grande área. Juninho deixou passar até chegar aos pés do finalizador, que chutou cruzado no canto direito do goleiro Iago Hass.

A partir daí, a Tuna Luso se soltou mais, abrindo as jogadas a partir do meio-campo, com atenção especial de Luquinhas, que serviu como elo ao ataque. Aos 26, Chula cobrou falta na grande área, mas o chute fraco foi rapidamente neutralizado pela defesa bicolor. Logo depois, foi a vez de Nicolas arriscar de cabeça, mas a finalização saiu sem força e Iago evitou o segundo.

Enquanto amistoso, a torcida bicolor pode avaliar seus novos contratados e alguns antigos, caso de Nicolas, que retorna ao clube após dois anos. Em campo, ele investiu em alguns contra-ataques, mas passou batido no primeiro tempo. Aos 35 ele tentou invadir a área e acabou sofrendo falta, que foi cobrada sem força por Leandro e acabou ficando na barreira. Aos 39, o Paysandu tomou um susto, após cobrança de escanteio de Chula, que foi desviada por Marlon, passando bem perto da trave bicolor, sendo este o último bom lance da primeira etapa.

Na etapa complementar, o Paysandu fez três mudanças. Hélio dos Anjos colocou em campo Netinho, Jean Dias e Yuri, nos lugares de Val Soares, Leandro e Nicolas, respectivamente. Pouco tempo depois foi alterando praticamente toda a formação inicial, para dar rodagem aos atletas.

A Tuna manteve a formação do primeiro tempo e movimentou bastante a parte ofensiva com Fazendinha, Luquinhas e Chula, mas não encontrou brechas para finalizar com perigo. Aos 12, o Paysandu criou nova oportunidade com jogada pela esquerda. Edinho avançou e levantou bola na área, para a finalização de bicicleta feita por Yuri, levando muito perigo ao gol cruzmaltino.

Em seguida, a Tuna mexeu duas vezes. Entraram Jaime e Germano, nos lugares de Fazendinha e Pedrinho. Com a proximidade do fim da partida, as duas equipes mantiveram um certo ímpeto, mas foi a Tuna que conseguiu chegar ao gol, graças ao rebote de Matheus Nogueira que caiu nos pés de Jaime. O atacante tentou duas vezes até empatar a partida, aos 32 do segundo tempo. Pouco tempo depois o Papão conseguiu avançar no placar. Netinho cobrou escanteio pela esquerda e Lucca Carvalho, de cabeça, colocou o Paysandu novamente em vantagem, 2 a 1.

Após os 40 o Paysandu se lançou ao ataque. Esli Garcia deu muito trabalho, foi para cima da zaga e quase marca um golaço, após driblar o zagueiro e finalizar com perigo ao gol tunante. Sem mais emoções, aos 48 o árbitro encerrou a partida.

Ficha Técnica

Data: 15/01/2024

Local: Estádio da Curuzu

Hora: 20h

Cartões Amarelos: Marlon (Tuna) Edílson, Jean Dias (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Lucca Carvalho), Wanderson (Naylhor), Carlão, Brian Borges (Esli Garcia); Gabriel Bispo, Val Soares (Netinho), Juninho (Biel), Leandro (Jean Dias), Edinho (Eric) e Nicolas (Yuri).

Técnico: Hélio dos Anjos

Tuna: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; T Bagagem, Jhonatan, Fazendinha (Jaime), Pedrinho (Germano); Luquinhas e Chula (Alex Silva)

Técnico: Júlio César Nunes