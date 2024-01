Paysandu quer ter 10 mil sócios adimplentes até o final de 2024, afirma presidente

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, revelou que o clube tem uma mata ousada em relação ao programa de sócios-torcedores para 2024. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, durante a cerimônia de lançamento do Campeonato Paraense, o mandatário bicolor disse que o clube quer alcançar a marca de 10 mil afiliados até o final da temporada.

"Na verdade, a gente está com uma meta de chegar, esse ano, a 10 mil sócios. Fizemos vários planos novos. Plano que pode entrar a qualquer hora no estádio, plano que tem que fazer check-in antes, tem várias modalidades novas. Mas, no geral, a gente quer ver se atinge 10 mil sócios", disse Ettinger.

Atualmente o Sócio-Fiel Bicolor, programa de associados do Paysandu, conta com pouco mais de 3.500 inscritos. Caso o clube atinja, até o final do ano, a meta estipulada pelo presidente, haverá um aumento de 178% no número de afiliados.

No final da última temporada, o Paysandu novos planos do programa sócio-torcedor. O atual projeto aumentou benefícios aos associados e instaurou uma modalidade de check-in antes da partida.

O novo sócio-torcedor do Paysandu contará com três planos, incluindo o “Lobinho”, porém cada plano terá três categorias diferentes. Em algumas categorias, o associado adimplente terá que realizar um check-in, para poder ter acesso às partidas do Papão, além de ter preferência na hora de garantir ingressos para acompanhantes.

Em 2024, o Paysandu disputará quatro competições: o Campeonato Paraense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. O primeiro desafio na temporada será neste sábado (20), diante do Santa Rosa, pela primeira rodada do Parazão de 2024. A partida, que começa às 19h e será realizada no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.