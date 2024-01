Data do Re-Pa: FPF divulga nova tabela do Parazão e confirma dia do clássico entre Remo e Paysandu

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, nesta quarta-feira (17), os detalhes de mais duas rodadas do Parazão 2024. O clássico entre Remo e Paysandu está entre elas. O Re-Pa faz parte da 5ª rodada e agora tem data, horário e local confirmados: será no dia 4 de fevereiro, um domingo, no Mangueirão. A partida está marcado para começar às 17h.

Até então, a FPF só havia divulgado a tabela detalhada das três primeiras rodadas do estadual. Agora, já estão confirmadas todas as informações dos cinco primeiros jogos dos clubes pelo estadual. Por conta da partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, a Federação não agendou jogos para o meio da semana do dia 31 de janeiro, dia em que o confronto pelo Campeonato Carioca será disputado em Belém, também no Mangueirão.

Cinco primeiras rodadas do Parazão têm data, horários e locais definidos (Divulgação/FPF)

O clássico pela 5ª rodada do Parazão é, até o momento, o único garantido na temporada. Remo e Paysandu podem ainda se enfrentar nas fases de mata-mata do Parazão ou pela Copa Verde e pela Copa do Brasil, caso avancem de fase nas duas competições da CBF.

Cametá

A nova atualização da tabela feita pela Federação inclui confirmações de locais de jogos de outras equipes, como o Cametá, que estava com o Estádio Parque do Bacurau em reforma e foi confirmado como praça esportiva do Mapará no Parazão.

Santa Rosa

O Santinha voltou à elite do futebol paraense e, ao contrário do que a diretoria do clube havia sinalizado, em que mandaria seus jogos no Mangueirão, a FPF divulgou na tabela que o clube de Icoaraci irá jogar suas partidas no Centro de Treinamento do Castanhal.

Canaã

O campeão da Segundinha e caçula da competição, mandará partidas em estádios distintos. De acordo com a tabela da FPF, o Canaã receberá o Cametá, pela segunda rodada, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA). Já nas rodadas quatro e cinco, o Canaã irá atuar no Estádio Benezão, na cidade de Canaã dos Carajás (PA).

São Francisco

O Leão de Santarém mandará suas partidas no Parazão 2024 no Estádio Franciso Vasques, que pertence à Tuna Luso Brasileira. Assim como Castanhal e Santa Rosa dividirão o CT do Japiim, Tuna e São Francisco divisão o Souza nesta primeira fase do Parazão.