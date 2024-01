Vendido pelo Paysandu para clube de Portugal, atacante Marlon fecha com rival bicolor da Série B

Os clubes seguem se reforçando de olho nos campeonatos estaduais de 2024. O Guarani-SP, clube da cidade de Campinas (SP) e que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação por empréstimo do atacante Marlon, ex-Paysandu, de 26 anos, e que estava atuando em Portugal.

O jogador que ficou por dois anos e meio defendendo o Paysandu, acertou com o clube alviverde para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, além do Campeonato Paulista. Marlon estava no Gil Vicente, de Portugal, onde realizou 27 partidas e não marcou gols.

Marlon foi negociado com o futebol europeu e retorna ao Brasil para defender o Guarani-SP (Márcio Nagano / Arquivo O Liberal)

O atacante é considero a maior venda da história do Paysandu, que lucrou aproximadamente R$1 milhão com a ida do atleta para o futebol português. Com a camisa bicolor, Marlon realizou 90 partidas com 25 gols. Em 2022 terminou a temporada como artilheiro do Papão com 16 gols marcados e deixou o Bicolor com dois títulos, um do Campeonato Paraense de 2021 e o da Copa Verde de 2022.

O pernambucano da cidade de Porto (PE), teve 50% dos direitos econômicos vendidos pelo clube paraense, que ainda possui 20% do passe do atleta, caso ocorra transações futuras. Marlon poderá enfrentar o Paysandu, seu ex-clube, nesta temporada, já que Papão e Bugre disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro a partir do mês de abril.