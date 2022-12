Saiba quando as receitas da venda de Marlon e da Copa do Brasil devem entrar no Paysandu

Um dos principais temas durante a apresentação do Paysandu, na tarde de terça-feira (27), na Curuzu, foram a venda de Marlon e a possibilidade do aumento das cotas da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol do Papão, Vandick Lima, falou sobre ambos os temas e oficializou a quantia da transferência do meia-atacante:

"Ainda é especulação essa questão da Copa do Brasil. A gente lê que vamos ter o aumento de 50% no contrato, e geralmente a CBF repassa esse valor aos clubes. Então, o que seria um valor de R$ 1,9 milhões [na terceira fase, onde o Papão iniciará], pode chegar a quase F$ 3 milhões. Na questão do Marlon ele foi vendido a 50% dos diretos econômicos e o valor total da transação foi 250 mil euros. Paysandu ficou com 180 mil euros, aproximadamente R$ 1 milhão e cerca de 30% do atleta", afirmou.

Já em relação às datas em que o clube deve receber essas receitas, Vandick afirmou ainda não ter confirmação do torneio nacional. Já em relação à venda de Marlon, o pagamento será em duas parcelas:

"As datas que esse dinheiro vai entrar no clube (da Copa do Brasil), a CBF não divulgou ainda. Agora, do Marlon serão em duas parcelas. Uma entra agora, no começo do ano, e mais uma parcela depois de seis meses", concluiu o executivo.