Paysandu se apresenta na Curuzu e Vandick dá detalhes sobre pré-temporada 2023

O Paysandu se apresentou na tarde desta terça-feira (27) para o início da pré-temporada. O novo elenco bicolor e comissão técnica deram os primeiros passos para o ano de 2023 no estádio da Curuzu. Os destaques ficaram para o executivo de futebol, Vandick Lima, e o preparador de goleiros, Rodrigo Barroca. Ambos foram recém-contratados pelo Papão.

Vandick, inclusive, deu uma coletiva de imprensa na apresentação. Na conversa com os jornalistas, o dirigente revelou que três jogadores do elenco de 2023 ainda não se apresentaram para a pré-temporada. No entanto, eles devem chegar a Belém até o final da semana.

"Três jogadores ainda não se apresentaram. Victor Souza chega em Belém agora a tarde, enquanto o Giménez chega de madrugada. O Bocanegra, zagueiro, chega no outro dia", disse Vandick.

Rotina

De acordo com Vandick, a primeira semana da pré-temporada não deve ter treinos com bola. Os próximos dias serão utilizados para realização de avaliações física, nutricional e odontológica. O primeiro treino em campo, inclusive, deve ocorrer na próxima segunda-feira (2).

"Não chamamos a torcida hoje porque não tem nada pra ver. As atividades de hoje não serão em campo. É só avaliação no DM, na academia. Mas vamos fazer um treino aberto para que o torcedor possa conhecer nosso elenco antes do Parazão.

Pré-temporada

Na conversa com os jornalistas, Vandick também falou sobre a pré-temporada do Paysandu. De acordo com ele, o elenco bicolor vai viajar para Barcarena no dia 9 de janeiro e realizará um amistoso, antes do início do Campeonato Paraense. Além disso, ele deu detalhes sobre uma parceria entre o clube e a prefeitura de Barcarena para a realização do período de treinos.

"A pré-temporada está certa. Vamos no dia 9 para Barcarena. A prefeitura de lá nos ajudará com metade dos custos, enquanto o Paysandu fica responsável pelo resto. Vamos fazer um jogo lá e a renda fica para a prefeitura", disse.