Paysandu: Vandick confirma valores da venda de Marlon e admite: 'Estava no planejamento'

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu se apresentou na tarde desta terça-feira (27) e começou a pré-temporada na Curuzu. O executivo de futebol bicolor, o ídolo Vandick Lima, falou sobre algumas questões financeiras, como a venda de Marlon.

Durante a entrevista coletiva, Vandick admitiu que a transferência do meia-atacante - que agora pertence ao Gil Vicente-POR - já estava nos planos do clube paraense:

"O Marlon vinha sendo procurado por outros clubes. Além do Gil Vicente-POR, o Coritiba tinha demonstrado interesse. O Marlon é um ativo que poderia ser vendido para que o Paysandu tivesse mais recursos para 2023. A venda dele fazia parte do nosso planejamento financeiro", apontou Vandick.

"Na questão do Marlon ele foi vendido a 50% dos diretos econômicos e o valor total da transação foi 250 mil euros. Paysandu ficou com 180 mil euros, aproximadamente R$ 1 milhão e cerca de 30% do atleta", continuou.

Vale lembrar, o Marlon teve a venda oficializada na última segunda-feira (25). O jogador foi negociado com o Gil Vicente, de Portugal e o clube bicolor intitulou o negócio como a "maior venda da história do Paysandu".