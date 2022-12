A maior venda da história do clube! Paysandu oficializa saída de Marlon para Portugal; veja valores

O meia-atacante Marlon, não é mais atleta do Paysandu. O Papão anunciou a transação de forma oficial, na tarde desta segunda-feira (25). O jogador foi negociado com o Gil Vicente, de Portugal e o clube bicolor intitula o negócio como o “maior venda da história”.

Marlon, de 25 anos, teve 50% dos direitos econômicos comercializados com o clube português e 100% dos direitos federativos. Os valores do negócio não foram divulgados, mas, segundo o site “A Bola”, de Portugal, o acordo entre os clubes gira em torno de 350 mil euros, algo em torno de R$1.900 milhão. Caso Marlon seja vendido posteriormente, o Paysandu será beneficiado, além do Porto-PE, clube que revelou o atleta.

O Paysandu agradeceu os serviços prestados pelo jogador no clube, que chegou a Belém em 2020. Nesse período, o atleta esteve em campo 90 vezes, marcou 25 gols e foi campeão do Campeonato Paraense 2021 e também da Copa Verde 2023.

Marlon foi revelado pelo Porto-PE (John Wesley / Paysandu)

A temporada 2022 terminou de forma especial para Marlon. O jogador finalizou o ano como artilheiro do clube com 16 gols, além de ter levantado a taça da Copa Verde, sendo um dos principais jogadores na conquista alviceleste.

Marlon assinou um novo contrato com o Paysandu até o mês de dezembro de 2024. Ele chegou como aposta no clube paraense que, após o término da Série C de 2020, decidiu estender o vínculo. Essa será a primeira vez em que o meia-atacante irá jogar fora do Brasil. Marlon acumula passagens pelo Porto-PE, Vitória-BA, Flamengp-PE, Sport-PE, central-PE e Oeste-SP.