Paysandu se apresenta na terça-feira (27); saiba quem são os jogadores que iniciarão a pré-temporada

A diretoria do Paysandu definiu para o dia 27 de dezembro - próxima terça-feira - a apresentação do elenco para o pontapé inicial da preparação para a temporada 2023. Confira agora o que se sabe até o momento do planejamento bicolor até a estreia no Campeonato Paraense.

Treinos

Como dito acima, o elenco se apresenta na terça (27). Os primeiros dias serão de avaliações físicas e médicas dos jogadores. A partir daí, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, poderá conhecer os novos reforços para 2023 com trabalhos em campo e com bola.

Intertemporada

A diretoria bicolor confirmou que a equipe irá realizar treinos na cidade de Barcarena, que fica na região Nordeste do Pará, mesmo local em que o clube realizou pré-temporada em 2021 e 2022. O início da pré-temporada em Barcarena será no dia 9.

Amistosos

Oficialmente, o Paysandu só entra em campo no final de janeiro, pela primeira rodada do Parazão 2023. Mas, antes disso, o clube planeja agendar amistosos para que os jogadores ganhem ritmo de jogo. Vale lembrar, em 2022, o Papão realizou apenas um amistoso e foi contra a seleção de Barcarena.

Parazão

Após este período, o Paysandu voltará para Belém, em uma data ainda não divulgada e fará os últimos trabalhos para o início do Campeonato Paraense. O Bicola estreia no estadual contra o Bragantino. A Federação Paraense de Futebol ainda detalhará o local, horário e data da partida.

Veja o elenco do Paysandu que iniciará a pré-temporada

Goleiros

Thiago Coelho (contrato renovado após a Série C de 2022)

Gabriel Bernard (contrato renovado após a Série C de 2022)

Cláudio Vitor (jogador das categorias de base)

Victor Souza (retornando de empréstimo do Londrina-PR)

Laterais

Samuel Santos (contratado após passagem pelo Londrina-PR)

Eltinho (contratado após passagem pelo Londrina-PR)

Igor Bosel (contratado após passagem pelo PSTC-PR)

Zagueiros

Genílson (contrato renovado após a Série C de 2022)

Naylhor (contrato renovado após a Série C de 2022)

Henríquez Bocanegra (contratado após passagem pelo Criciúma-SC)

Wanderson (contratado após passagem pelo Tocantinópolis-TO)

Volantes

Bileu (tem contrato com o clube até o meio de 2023)

Éric (jogador das categorias de base)

Jiménez (contratado após passagem pelo Ituano-SP)

Paulo Henrique (contratado após passagem pelo Legnago Salus-ITA)

Rithely (contratado após passagem pela Ponte Preta-SP)

João Vieira (contrato renovado após a Série C de 2022)

Meias

Gabriel Davis (contrato renovado após a Série C de 2022)

Robert Hernández (contratado após passagem pelo Deportivo Táchira-VEN)

Ricardinho (contrato renovado após a Série C de 2022)

João Pedro (contratado após passagem pelo Fluminense-RJ)

Atacantes