Parazão 2023 terá transmissão por streaming, afirma presidente da Funtelpa: 'Mais descontraída'

O Campeonato Paraense de 2023 terá novidade. O presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Hilbert Hill Carreira do Nascimento, informou em um evento de assinatura de contrato do Parazão Inclusivo, nesta terça-feira (27), no prédio da defensoria Pública do Estado do Pará, em Belém, que a competição terá uma transmissão streaming.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Hilbert Hill adiantou que o Campeonato Paraense terá novidades dentro e fora de campo e revelou que uma delas será a transmissão pela internet, de um jeito diferente, mais leve e que abre caminhos para um desenvolvimento de campanhas com temas que precisam ser debatidos com a sociedade.

“Esse ano fazendo parte dessa evolução que vem ocorrendo na competição a nível de visibilidade, nós pensamos em algo relevante, para poder tocarmos nisso. Através da palavra respeito, a primeira palavra que veio à nossa cabeça, esse é um raciocínio básico, cristão, vamos trabalhar juntos através dos telejornais, boletins informativos, na programação de rádio, portal Cultura e na própria transmissão, que nesse ano entramos com uma inovação com a transmissão no streaming, teremos uma transmissão secundária, de uma forma muito mais descontraída, a partir da permissão que a internet nos dar, a ser um pouco mais agressivo nessa abordagem em relação aos temas”, disse.

Presidente da Funtelpa, Hilbert Hill Carreira do Nascimento (Ivan Duarte / O Liberal)

O presidente da Funtelpa citou a importância do órgão para o desenvolvimento do futebol e também da sociedade, além de citar ações que serão desenvolvidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF), Defensoria Pública do Estado do Pará, além da Funtelpa e os clubes.

“Quando pensamos o Parazão ainda em 2019, entendíamos que era necessário aproveitar a força da audiência que possui o Campeonato Paraense de futebol, para tocarmos em determinados temas, lançar produtos, ter ações. E a comunicação pública está aí para mudar, para levar o novo”, comentou.