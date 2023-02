A maior venda da história do Paysandu, meia-atacante Marlon estreia em clube na Europa

A maior venda da história do Paysandu, estreou pelo novo clube na Europa. O meia-atacante Marlon, que defendeu o Papão de 2020 a 2022, enfim realizou a sua estreia com a camisa do Gil Vicente, de Portugal.

Marlon, de 25 anos, entrou em campo nos cinco minutos finais da partida entre Gil Vicente x FC Arouca, válida pela Liga de Portugal. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e o jogador fez questão de postar fotos em seu perfil nas redes sociais, dos momentos em que esteve em campo e escreveu: “Deus é maravilhoso. Muito feliz com a minha estreia. Vamos, Gil Vicente”.

Pelo Paysandu foram 90 partidas disputadas com a camisa do bicolor, com 25 gols marcados e terminando a temporada 2022 como artilheiro do time com 16 gols. O jogador também conquistou títulos e levantou a taça do Parazão em 2021 e da copa Verde em 2023.

Jogador fechou com o Gil Vicente, clube de Portugal (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Marlon é pernambucano e foi revelado pelo Porto-PE. Atleta com destaque no clube nas últimas temporadas, Marlon foi a maior negociação do Paysandu na história. O Papão vendeu o atleta por um pouco mais de 180 mil euros ao clube português, aproximadamente R$1 milhão, que ficaram limpos para o clube alvicelste. O jogador teve 50% dos direitos econômicos comercializados e o Papão ainda possui 20% do passe do atleta em futuras transações.