Provável titular do Paysandu sobre início do Parazão: 'O começo não vai ser perfeito'

Com a folga forçada na primeira rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu continua realizando treinos para a estreia. Na quinta-feira (9), às 20h, no Estádio da Curuzu, a equipe bicolor enfim entra em campo de forma oficial, contra o Itupiranga.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A derrota para a Tuna no último amistoso antes do começo do estadual ainda é tema de conversas nas entrevistas dos jogadores. Nesta sexta-feira (3), o volante Jorge Jiménez, provável titular como volante bicolor, foi sincero e admitiu que o início da equipe não será tão fácil no Parazão.

"Tem que ter paciência. Jogos amistosos nos ajudam a nos conhecer mais. É um time novo, só com alguns jogadores que permaneceram. É importante que isso acontece em um amistoso. Agora, valendo, tem que entrar mais ligado. O começo não vai ser perfeito, mas vamos deixar tudo dentro de campo", afirmou.

VEJA MAIS

De acordo com os treinos e amistosos bicolores antes da estreia, o paraguaio Jiménez ganhou uma vaga no meio. O possível time titular do Papão deve ser composto por: Thiago Coelho; Igor Bosel, Genílson, Naylhor e Juan Tavares; Jorge Jiménez, João Vieira e Felipe Gabriel; João Pedro, Bruno Alves e Mário Sérgio (Stéfano Pinho).

Com a estreia adiada devido ao imbróglio que suspendeu o Parazão por duas semanas, o jogo entre Papão e Bragantino foi suspenso. Com isso, o Bicola não joga neste fim de semana. Acompanhe a cobertura completa do estadual pelo OLiberal.com.