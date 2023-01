Paysandu rescinde contrato com Marlon e faz homenagem ao jogador; vídeo

O contrato do meia-atacante Marlon com o Paysandu foi rescindido nesta semana. O jogador foi vendido pelo Papão da Curuzu ao Gil Vicente, de Portugal, e é considerada a maior venda do clube alviceleste na história, com a equipe paraense ficando com aproximadamente R$1 milhão. O Paysandu homenageou o jogador com uma postagem nas redes sociais e desejou sucesso na carreira.

ASSISTA

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Paysandu publicou um vídeo com vários gols do meia-atacante Marlon com a camisa alviceleste. O clube bicolor deixou uma mensagem ao atleta, que já se apresentou ao Gil Vicente na semana passada.

“Maior venda da história do clube, o atacante Marlon teve seu contrato rescindido hoje com o Paysandu, que ainda detém 30% dos direitos econômicos do atleta. Foram 90 partidas, 25 gols e dois títulos conquistados em dois anos de Curuzu. Confira alguns gols do artilheiro do Papão em 2022. Sucesso, Marlon!”, publicou o clube paraense.

VEJA MAIS

Marlon era unanimidade no time, titular absoluto e principal arma da equipe, principalmente nos dois últimos anos. Na temporada 2022 o jogador viveu o seu melhor momento no Paysandu, terminando0 o ano como artilheiro da equipe com 16 gols marcados. O jogador levantou taças na Curuzu e conquistou títulos do Campeonato paraense 2021, além da Copa Verde 2022, diante do Vila Nova-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Marlon fez 90 partisas com a camisa do Papão (John Wesley/Paysandu)

O jogador chegou ao Papão em 2020, para a disputa da Série C do Campeo0nato Brasileiro, por empréstimo junto ao Porto-PE, clube que o revelou. Logo o Paysandu aumentou o seu contrato até o fim de 2024. Na negociação com o clube português, o Papão comercializou 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos. O Paysandu ainda manteve 30% do passe do atleta e terá direito a um percentual caso Marlon seja vendido. Os outros 20% dos direitos econômicos pertencem ao Porto-PE.