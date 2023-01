Vendido pelo Paysandu, Marlon é apresentado em clube de Portugal; vídeo

Após ser vendido pelo Paysandu ao Gil Vicente, de Portugal, o meia-atacante Marlon, que jogou pelo Papão por três temporadas, foi apresentado no novo clube e utilizou as redes sociais para divulgar o novo vínculo.

Marlon foi a maior negociação do Paysandu na história. O clube paraense vendeu o jogador por um pouco mais de 180 mil euros, aproximadamente R$1 milhão, que ficaram limpos para o clube bicolor. O jogador de 25 anos teve 50% dos direitos econômicos comercializados e o Papão ainda possui 20% do passe do atleta em futuras transações. O pagamento do Gil Vicente ao Paysandu será realizado em duas parcelas.

Nas redes sociais, Marlon postou fotos com a nova camisa e agradeceu o que vem ocorrendo na carreira, além de afirmar que está feliz com a nova casa.

“Gratidão por tudo que está acontecendo em minha vida. Trabalhei muito para chegar esse momento. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Que Deus me abençoe e me proteja. Vamos, Gil Vicente!”, publicou o jogador.

Pelo Paysandu, Marlon era peça unânime no time, titular absoluto e principal arma do time, principalmente nos dois últimos anos. Foram 90 partidas com a camisa do Paysandu nesse período, com 25 gols marcados e terminando a temporada 2022 como artilheiro do time com 16 gols. O jogado também conquistou títulos, Marlon levantou a taça do Parazão em 2021 e da copa Verde em 2023.