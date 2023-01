Paysandu gasta R$ 35 mil e regulariza elenco para a disputa do Parazão; veja quem faltou

O Paysandu divulgou nesta quarta-feira (18) que finalizou o processo de regularização do elenco para o Campeonato Paraense. De acordo com o clube, todos os atletas e comissão técnica tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O custo foi de aproximadamente R$ 35 mil.

O responsável pelos registros foi o gerente de Operações de Futebol, Anderson Muniz, que tem mais de 20 anos de clube. O Paysandu confirmou que os contratos dos jogadores que já estavam no ano passado na Curuzu também estão no BID.

No total, foram realizadas 12 transferências nacionais (quatro de São Paulo, três do Paraná e uma de Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Rio de Janeiro) e mais três internacionais - uma da Venezuela, uma da Itália e outra dos Estados Unidos.

Processo e ausências

Ao site oficial do Paysandu, Anderson contou que a Federação Paraense de Futebol (FPF) demandou que antes de serem inscritos nos estaduais, os atletas precisam estar no BID. O dirigente revelou que falta regularizar a situação de apenas dois jogadores: o meia Fernando Gabriel, que vem do futebol do Oriente Médio, e o jovem lateral-esquerdo Juan Tavares, que estava no Goiás.

"Nas próximas horas, também vamos providenciar a transferência internacional do atleta Fernando Gabriel. É uma transferência dos Emirados Árabes Unidos, o atleta estava no Al Hamriyah. Também nas próximas horas faremos mais uma transferência nacional, do Juan Tavares, que estava no Goiás”, concluiu Anderson Muniz.

Acompanhe a cobertura completa da estreia do Paysandu no Campeonato Paraense neste domingo (22), às 9h45, contra o Bragantino, na Curuzu. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.