Antes da estreia no Parazão, Paysandu recebe lateral-direito: 'Estou muito motivado e ansioso'

Há poucos dias da estreia no Campeonato Paraense, o Paysandu segue reforçando o elenco que entra em campo no próximo dia 22, contra a equipe do Bragantino, a partir das 9h45, no estádio da Curuzu. O Parazão deste ano tem um sabor especial para um recém-chegado, o lateral-direito Samuel Santos. Para o atleta, a ansiedade pela estreia existe, mas a confiança no trabalho que vem sendo realizado pela comissão técnica do Papão junto aos seus companheiros passa a tranquilidade necessária.

"Chegar em um novo clube é sempre especial, ainda mais sendo o Paysandu, um clube de tradição e o maior da Amazônia. Queremos sentir o calor da torcida e entrar em campo logo. Estou muito motivado em defender as cores do Papão, também ansioso e confiante para a estreia, com a certeza de que iremos fazer um bom jogo e dar alegria ao nosso torcedor", comenta. O defensor já vem trabalhando com o grupo e passa a ser uma das opções diretas do técnico Márcio Fernandes.

Antes de chegar ao Bicolor, Samuel vestiu a camisa do Londrina em 2022. Pelo clube paranaense, o lateral-direito disputou 35 partidas, sendo 28 delas como titular. Além do Tubarão, o atleta de 32 anos já passou por vários clubes brasileiros, como Mirassol, ABC, São Caetano, Bragantino, Santo André, Botafogo-SP, Figueirense, São Bento, Juventude e Guarani. Fora do país, vestiu a camisa do Marítimo, de Portugal, e Albirex Niigata, do Japão.