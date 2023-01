Novo atacante do Paysandu fala sobre chegada à Curuzu e cutuca rival: ‘Maior do Norte’

O Paysandu apresentou o centroavante Stéfano Pinho, nesta terça-feira (12). O jogador retorna ao Brasil após quase uma década no futebol do Estados Unidos. Natural de São João Nepomuceno (MG), o atacante iniciou a carreira no Fluminense, passou pelo Friburguense, Guaratinguetá, além do Madureira. Após uma passagem na Finlândia, foi em 2015 para os EUA.

Na coletiva de apresentação, Stéfano contou sobre a negociação com o Paysandu: "Eu fiquei muito contente pelo convite, pela história que o Paysandu tem, por ser um dos maiores clubes do Brasil e o maior do Norte. Fiquei muito feliz com a possibilidade vir, recebi outras propostas, mas resolvi abraçar esse desafio", revelou.

A porta de entrada de Stéfano nos EUA foi o FL Strikers. Também atuou pelo Minnesota United, Miami FC, Orlando City e Austin Bold. Na última temporada pelo Indy Eleven, foram 33 jogos, três assistências e 13 gols. O atacante comentou como foi a aventura no futebol estadunidense.

"Nos EUA foi uma experiência diferente, futebol de mais correria e pegada. Para me adaptar lá foi mais complicado, mas consegui títulos individuais e coletivos. Então acho que foi uma passagem positiva e consegui colocar meu nome na história da liga. Foram quase nove anos fora do Brasil, então é um pouco complicado essa mudança de clima, mas é questão de tempo", concluiu.

O Paysandu de Stéfano Pinho estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (22), às 9h45, no Estádio da Curuzu, contra o Bragantino. Acompanhe a cobertura completa no Lance a Lance do portal OLiberal.com.