Thiago Coelho afasta dúvida sobre lesão e diz que jogará pelo Paysandu na estreia do Parazão 2023

Apesar das especulações sobre o condicionamento físico, o goleiro Thiago Coelho, do Paysandu, disse que deve jogar a partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense 2023. No último domingo (15), o arqueiro saiu de campo do amistoso contra a seleção de Barcarena sentindo dores. Apesar disso, Thiago disse que se sente bem para voltar a campo no próximo final de semana.

"Todo atleta convive com a dor. Tô treinando bastante, de forma muito intensa, mas não é nada pra se preocupar, são dores normais do dia a dia. Antes do amistoso, já tinha sido estipulado que cada goleiro jogaria alguns minutos, pra dar oportunidade pra todos. O importante é que todo mundo conseguiu jogar e saímos de campo com uma vitória, sem sofrer gols", explicou.

Segundo Thiago, o elenco do Paysandu desta temporada chega ao Parazão mais forte do que em 2022. De acordo com ele, os jogadores estrangeiros qualificaram mais o elenco e o tempo de treinos em Barcarena fez com que os atletas ficassem cada vez mais entrosados.

"Temos muitos jogadores novos no elenco, então a pré-temporada é importante para se conhecer, entrosar. Em relação ao ano passado, a principal diferença são os estrangeiros e os jogadores mais experientes. As contratações foram boas e estamos trabalhando para chegarmos fortes ao Parazão", disse.

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será no domingo (22), às 9h45, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.