Paysandu: Técnico admite desconforto de goleiro e faz mistério sobre estreia no Parazão; veja

Após a vitória do Paysandu no amistoso contra a Seleção de Barcarena, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, conversou com a imprensa, ainda no gramado do Estádio Municipal Lourival Cunha, o Barcarenão. Questionado se a equipe titular do Papão do jogo de domingo (15) será a mesma da estreia no Parazão, Márcio não deu certeza.

"Se eu falar que eu já tenho definido, estaria mentindo. É claro que temos uma noção, mas ainda temos uma semana. Tem alguns jogadores que estão subindo de produção, pedindo passagem e eles sabem que, comigo, quem tiver melhor, vai jogar", garantiu o treinador.

Caso Márcio opte pelo time que jogou contra a Seleção Barcarena, o Papão estrearia no estadual com Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor e Eltinho; Jorge Jiménez, Ricardinho, João Vieira e João Pedro; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Thiago Coelho

Titular no gol bicolor, Thiago Coelho foi substituído durante a partida e, aparentemente, com dores. Segundo Márcio, o jogador já estava com um desconforto nos últimos dias e tirou o goleiro por precaução:

"Nos treinamentos já estava sentindo um incômodo, tivemos alguns problemas. Sentiu um incômodo. Como ele estava sem confiança, preferi tirar. Já perdemos o Victor nos treinamentos, então era arriscado deixar jogo", concluiu Márcio.

Parazão

Vale lembrar, a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será no dia 22 de janeiro, no próximo domingo, às 9h45, no Estádio da Curuzu, contra o Bragantino. Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2023 pelo portal OLiberal.com.