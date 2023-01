Paysandu define preços dos ingressos para a estreia do Parazão contra o Bragantino; veja os valores

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense de 2023 no próximo domingo (22), às 9h40, no Estádio da Curuzu, em Belém, contra o Bragantino. É o reencontro do Papão da Curuzu com a torcida bicolor e os preços dos ingressos para a estreia já estão definidos pela diretoria do Papão.

A equipe alviceleste busca o 50º título da história e contará com o apoio da Fiel. Neste início de Parazão, a diretoria do Paysandu estipulou os valores dos ingressos para estreia. O valor do ingresso para a arquibancada custará R$40, já os bilhetes para a área das cadeiras custarão R$80. Os ingressos estarão à disposição do torcedor bicolor a partir da próxima terça-feira (17).

O Papão tenta recuperar a hegemonia do futebol paraense. O maior campeão estadual está no grupo B do Parazão, ao lado do Cametá, São Francisco e Águia de Marabá. A competição conta com 12 clubes, divididos em três grupos com quatro equipes. Os oito melhore na classificação geral avançam para as quartas de finais, os dois últimos na tabela serão rebaixados para a Segundinha de 2023.