Com gol de estrangeiro e ex-Remo, Paysandu vence amistoso em Barcarena, antes da estreia no Parazão

O Paysandu entrou em campo na manhã chuvosa deste domingo (15), para enfrentar a Seleção de Barcarena, no Estádio Municipal Lourival Cunha, em Barcarena (PA). A equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes venceu o amistoso pelo placar de 2 a 0.

Os gols do Paysandu foram marcados um em cada tempo. Na primeira etapa o Paysandu entrou com um time titular, que vem treinando visando a estreia. O Papão dominou a primeira etapa e teve as melhores chances.

A equipe bicolor abriu o placar de pênalti. Ricardinho lançou João Vieira, o jogador do Papão entrou na área e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Mário Sérgio bateu deslocando o goleiro e abriu o placar para o clube bicolor aos 23 minutos da primeira etapa.

Após o gol do papão, o técnico Márcio Fernandes iniciou algumas mudanças, como a do goleiro Thiago Coelho para a entrada de Gabriel Bernard e durante a partida o comandante alviceleste fez várias modificações.

No segundo tempo o Paysandu já retornou bastante modificado, mas conseguiu manter o ritmo e foi soberano também na segunda etapa. O clube bicolor chegou ao segundo gol com o volante paraguaio Jiménez, que escorou de cabeça a cobrança de escanteio, fechando o placar.