Destaque em 2017, meia Fernando Gabriel volta ao Paysandu para 2023

Destaque do Paysandu na Série B do campeonato brasileiro de 2017, o meia Fernando Gabriel está de volta ao clube. Ele foi anunciado como reforço do Papão na manhã deste sábado (14).

Aos 34 anos, o meia volta após uma passagem relâmpago no Bicola. Nas últimas três temporadas, ele fez 74 jogos, 22 gols e 24 assistências. Fernando Gabriel vem com a missão de disputar a titularidade na meiúca do técnico Márcio Fernandes. Teoricamente, Robert Hernandez pode ser o seu principal concorrente pela vaga.

Polêmica

Ao deixar o Paysandu em 2017, Fernando Gabriel teve o nome envolvido em uma polêmica em torno do motivo que o levou a deixar a Curuzu. Casado, ele teria se envolvido com outra mulher na capital, mas nada foi provado.

Trajetória

Depois de deixar o Paysandu, Fernando Gabriel jogou por clubes dods Emirados Árabes e também da Arábia Saudita. Cria do São Caetano e do Internacional, o meia passou por vários clubes como Criciúma, Paraná, Santa Cruz e Figueirense. Fora do país, ele ainda teve atuações no Azerbaijão, Irã e Jordânia. No Bicola de 2017, foram sete jogos e dois gols, sendo um na estreia e outro contra o Internacional.