Perto do Parazão, goleiro do Paysandu sente incômodo na coxa e reserva sofre contusão

O Parazão está próximo do início e o Paysandu pode ter desfalques na estreia do estadual. O Papão está com um dos goleiros machucado e o Camisa 1 do clube bicolor, Thiago Rodrigues, foi substituído no amistoso contra a Seleção de Barcarena no último domingo (15), em partida vencida pelo Bicola por 2 a 0, com um incômodo.

O goleiro Victor Souza, reserva imediato de Thiago Coelho, sofreu uma lesão na coxa, durante os treinos realizados na cidade de Barcarena, nordeste do Pará. Victor Souza não participou do amistoso e segue em tratamento com departamento médico alviceleste e deve ficar de fora dos primeiros compromissos do Papão na temporada.

Já Thiago Coelho, titular na equipe bicolor e remanescente do elenco 2021, entrou em campo na partida amistosa, porém, foi substituído no primeiro tempo, pois sentiu um desconforto na coxa ainda no aquecimento e não estava “confiante”, segundo o técnico Márcio Fernandes, que fez a troca por Gabriel Bernard, terceiro goleiro bicolor.

Caso Thiago Coelho também não tenha condições de jogo contra o Bragantino, na estreia do Parazão, no próximo domingo (22), na Curuzu, a vaga no gol alviceleste será do jovem Gabriel Bernard, de 22 anos e que está no Paysandu desde o ano passado.

Bernard é carioca, iniciou a carreira no Flamengo-RJ, teve passagens pelo Atlético-GO quatro temporadas e defendeu o Grêmio Anápolis-GO, antes de ter a primeira passagem pelo Pará, onde jogou a Segundinha pelo União Paraense em 2021. Já em 2022 foi contratado pelo Papão para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e realizou cinco partidas pelo clube. Já no time profissional, Gabriel Bernard fez um jogo oficial com a camisa bicolor, na vitória de 3 a 0 diante do Humaitá-AC, pela Copa Verde.