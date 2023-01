Paysandu anuncia a contratação de lateral ex-companheiro de Nicolas no Goiás; veja

O Paysandu usou as redes sociais para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Juan Tavares, de 20 anos. O jogador estava no Goiás, clube em que foi revelado. No clube esmeraldino, Juan foi companheiro do atacante Nicolas, xodó da torcida bicolor.

Início da trajetória

Natural de Brasília (DF), Juan Tavares iniciou na escolinha do Águas Claras Futebol Clube, de seu pai, na própria capital nacional. Após pouco tempo, despertou o interesse da diretoria do Atlético Mineiro, que o levou para jogar nas categorias Sub-12 e Sub-13 do Galo.

Goiás

O lateral chegou ao Goiás em 2016, para o sub-14. No clube goiano foram quatro títulos - todos na base: duas Taças Mané Garrincha, além de dois estaduais. Em 2021, Juan fez a estreia no profissional e no ano passado jogou em quatro jogos do Brasileirão Série A - sendo três como titular.

Sem espaço

Na reta final da temporada passada, Juan perdeu espaço no time principal e retornou às categorias de base. Disputou ainda doze jogos na Copa Goiás, marcando dois gols, ambos nos clássicos diante do Vila Nova ainda na primeira fase e depois no primeiro jogo da final, diante do Atlético-GO. Ainda foi titular na disputa da Copa Verde - o Goiás usou o time sub-23.

Disputa

Juan Tavares chegou ao Paysandu para disputar a titularidade com Eltinho e o jovem da base Juan Pitbull. No amistoso do Papão contra a Seleção de Barcarena, Eltinho teve a preferência do técnico Márcio Fernandes. Resta saber se também será assim na estreia bicolor no Parazão, no domingo (22), às 9h45, contra o Bragantino, na Curuzu.

Ficha técnica:

Nome completo: Juan Pablo Vilela Tavares

Naturalidade: Brasília

Data de nascimento: 25/04/2002 (20 anos)

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes onde jogou profissionalmente: Goiás