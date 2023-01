Torcedoras pedem jogos do Remo e do Paysandu com público só para mulheres e crianças; vídeo

A medida acatada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), de reverter a punição parcial aplicada aos clubes Coritiba-PR e Athletico-PR, por confusão entre as torcidas no clássico de 2022, isso fez com que as equipes disputassem seus jogos como mandante no Campeonato Paranaense, sem a presença de homens nas arquibancadas. Apenas mulheres e crianças até 12 anos, foram liberados na partida entre Coritiba x Aruko-PR, no Estádio Couto Pereira. A situação foi publicada nas redes sociais de O Liberal, que recebeu vários comentários de mulheres pedindo para que tenham jogos só para elas e crianças em Belém.

Muitas mulheres gostaram da iniciativa do TJD-PR, porém, essa situação ocorreu como forma de punição aos clubes. Nos comentários nas redes sociais de O Liberal, as torcedores pediram para que os clubes tivessem essa iniciativa, para promover a ida de mulheres e crianças aos estádios. Muitas delas chegaram a marcar os perfis do Remo e do Paysandu na publicação.

Um dos comentários foi da cantora e compositora Sammliz. A vocalista paraense da banda de rock Madame Saatan, que fez questão de pedir um clássico Re-Pa só com mulheres e crianças.

