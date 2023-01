Só mulheres e crianças: Coritiba joga sem homens na arquibancada e reação da torcida no gol viraliza

Histórico! O Coritiba-PR estreou no Campeonato Paranaense, no último domingo (15), contra o Aruko-PR, recebeu o público apenas de mulheres e crianças, após medida acatada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), que reverteu de forma parcial, a perda de mando de jogos do Coxa, após confusões no clássico diante do Athletico-PR do ano passado.O Coxa venceu por 1 a 0 e a reação das torcedoras e crianças, for registrado pela jornalista Juliana Fontes, do Globo Esporte do Paraná.

A decisão proibiu a entrada de homens no estádio e levou um público de 8.871 mulheres e crianças. Nas redes sociais, vários perfis de futebol exaltaram a importância de um estádio com mulheres e crianças, além de políticas voltadas ao público.

Apenas mulheres e crianças terão acesso no jogo do Athletico-PR, contra o Maringá-PR, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, no sábado (21), às 16h, na Arena da Baixada.