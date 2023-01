Campeão da Copa Verde, João Vieira busca mais títulos com o Paysandu em 2023: 'quero dar sequência'

Ser decisivo. Esse é o objetivo do volante João Vieira, do Paysandu, em 2023. No ano passado, o jogador fez o gol do título bicolor da Copa Verde e espera repetir a dose com o Papão nesta temporada. Desta vez, no entanto, o atleta quer aumentar ainda mais a galeria de troféus ganhos com a camisa alviceleste.

"Espero fazer o mesmo [gol do título], dar sequência e reviver esse momento novamente em 2023, com gols, assistências e conquistando mais titulos pelo Papão", comenta o volante.

Para conquistar mais títulos, João entende que a força da torcida é fundamental. Já acostumado com a festa da Fiel Bicolor, o jogador quer aproveitar ao máximo toda a positividade que irá receber das arquibancadas para fazer uma boa campanha pelo Papão em 2023.

"A força da torcida, sem dúvidas é a nossa peça-chave. Sabemos da nossa força com o apoio deles e vamos aproveitar da melhor forma possível, transformando esse apoio em vitórias dentro de campo", completa.

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será neste domingo (22), às 9h45, no estádio da Curuzu, em Belém, contra o Bragantino. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.