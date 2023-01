Ele está na área! Nova contratação do Paysandu, meia Fernando Gabriel desembarca em Belém

O Paysandu recebeu na madrugada desta quarta-feira (18), uma das novas contratações para a temporada 2023. O meia Fernando Gabriel, de 34 anos, que já defendeu o Papão em 2017, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém e vestiu o manto alviceleste.

Com uma passagem relâmpago no Papão na Série B de 2017, Fernando Gabriel retorna ao Paysandu e é uma das esperanças do torcedor na conquista do acesso. O atleta deixou o clube bicolor em meio à polêmica. Ele teria se envolvido com uma mulher na capital paraense, mesmo sendo casado, porém, nada foi provado.

O jogador atuou por vários países, como o Azerbaijão, Irã, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, onde estava defendendo o Al Hamriyah. Nesse período fora do Brasil, Fernando Gabriel jogou 74 partidas, marcou 22 gols e deu 24 assistências. Ele vai tentar uma vaga de titular no time comandando pelo técnico Márcio Fernandes e realizará exames médicos e testes físicos antes de ser apresentado ao elenco bicolor.

Fernando Gabriel na primeira passagem pelo Papão (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

Pelo Paysandu, em 2017, Fernando Gabriel disputou apenas sete jogos, com dois gols marcados e duas assistências. O paulista da cidade de Eldorado (SP), teve passagens Galo Maringá-PR, São Caetano-SP, Internacional-RS, Paraná-PR, Figueirense-SC, Criciúma-SC, Bragantino-SP, além da Ferroviária-SP e Santa Cruz-PE.