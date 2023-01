Paysandu inicia venda presencial de ingressos para estreia no Parazão contra o Bragantino; veja mais

O Paysandu já começou a organizar o processo de venda presencial de ingressos para a estreia no Campeonato Paraense de 2023. O Papão da Amazônia recebe o Bragantino no próximo domingo (22), a partir das 9h45 da manhã, no estádio da Curuzu. Os ingressos para o reencontro com a Fiel Bicolor já podem ser adquiridos e foram fixados em R$ 40 a arquibancada e R$ 80 as cadeiras cativas.

Através das redes sociais, o clube informou os pontos de venda presenciais, onde os torcedores já podem se dirigir para garantir os bilhetes.

Confira aqui os pontos de venda:

Shopping Centers

Curuzu

Loja Lobo no estádio da Curuzu (9h às 18h30)

Sede Social

Loja Lobo da sede social, na avenida Nazaré, 404 (9h às 19h)

Castanhal