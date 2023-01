Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Paysandu para a disputa do Campeonato Paraense; veja

O principal objetivo do Paysandu é conquistar seu 50º título estadual. O Papão bateu na trave em 2022 e não deixar o maior rival, o Remo (atualmente com 47 troféus), colar na disputa. Para sair na frente dos demais adversários a diretoria bicolor manteve uma boa parte do elenco que foi campeão da Copa Verde no ano passado, porém, ainda assim, fez muitas contratações. Chama a atenção a aposta em três estrangeiros, o que já é um recorde no clube.

A pré-temporada alviceleste foi dividida: parte em Belém, parte em Barcarena. O técnico Márcio Fernandes comandou o time em apenas uma situação de jogo: o amistoso contra a seleção de Barcarena, disputado no último dia 15, que terminou com vitória por 2 a 0. A delegação bicolor retorna do interior nesta sexta-feira (20) e fica em regime de concentração até a estreia contra o Bragantino, domingo de manhã, na Curuzu.

Paysandu Sport Club

Presidente: Maurício Ettinger

Maurício Ettinger Mascote: Lobo

Lobo Técnico: Márcio Fernandes

Márcio Fernades, aliás, tem números expressivos pelo Paysandu no século. No cargo desde dezembro de 2021, ele fará seu 50º jogo pelo clube neste domingo, sendo 26 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. No século XXI, é a maior sequência de um treinador no cargo desde Givanildo Oliveira.

Folha Salarial estimada: Não Divulgada

Não Divulgada Mando de campo: Curuzu

Curuzu Capacidade: 16.200

Para este primeiro semestre a diretoria do Paysandu anunciou 17 contratações, número que supera o de permanências do ano passado. Entre os nomes de peso estão o volante Jorge Jiménez e Rithely, o meia Fernando Gabriel e os atacantes Bruno Alves e Márcio Sérgio. Mas o jogador que mais desperta curiosidade é o meia Robert Hernández. O venezuelano de 29 anos terá sua primeira experiência no Brasil depois de boas aparições pelo Deportivo Táchira na última edição da Copa Libertadores da América.