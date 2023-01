Dioguinho assina rescisão com o Paysandu e deve defender time do Iraque

O atacante Dioguinho rescindiu, na tarde desta terça-feira (24), o contrato com o Paysandu e deve deixar o Brasil nos próximos dias. O jogador entrou em contato com a diretoria bicolor e alegou interesse em jogar fora do país. As informações foram divulgadas pelo site oficial do Papão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com uma nota publicada pelo clube, assim que o jogador comunicou o interesse de sair, as partes chegaram a um acordo para a rescisão. No comunicado, o Papão agradeceu aos serviços prestados pelo atacante.

VEJA MAIS

Dioguinho não estava treinando com o restante do elenco bicolor desde o início da pré-temporada, que começou no final de 2022. De acordo com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, o jogador recebeu uma proposta para jogar no futebol do Iraque. Detalhe: o contato veio dias depois depois de ter assinado a renovação de contrato com o Lobo para 2023.

Histórico

O atleta chegou ao clube no início de 2022 e teve certo destaque nos primeiros meses. Com a camisa alviceleste, Dioguinho disputou 26 partidas e marcou quatro gols. As maiores oportunidades foram dadas a ele durante o Campeonato Paraense. Na Série C o jogador foi preterido e só voltou a atuar já na reta final da temporada, durante a Copa Verde.