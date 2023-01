Dioguinho troca o Paysandu pelo futebol do Iraque; técnico comenta saída e pré-temporada; veja mais

Chegou ao fim a relação entre o Paysandu e o atacante Dioguinho. O avançado que esteve no Papão durante a temporada de 2022 recebeu uma proposta do futebol do Iraque e já não faz parte do elenco desta temporada. A informação foi confirmada pelo presidente Maurício Ettinger e avaliada pelo técnico Márcio Fernandes.

O atleta chegou ao clube no início de 2022 e teve certo destaque nos primeiros meses. Com a camisa alviceleste, Dioguinho disputou 26 partidas e marcou quatro gols. As maiores oportunidades foram dadas a ele durante o Campeonato Paraense. Na Série C o jogador foi preterido e só voltou a atuar já na reta final da temporada, durante a Copa Verde.

"O Dioguinho saiu. Recebeu uma proposta de fora do país e já se desligou do grupo", disse o presidente. O detalhe é que dias antes, o atleta havia renovado contrato por mais um ano, mas acabou interrompendo para jogar no futebol árabe.

Para o técnico Márcio Fernandes, a ida do atleta ressalta a necessidade do elenco ter mais uma peça de reposição. "O Dioguinho é um jogador que tem muita qualidade, tanto é que despertou interesse do futebol do Iraque. A diretoria optou por liberá-lo, o que seria uma boa para ele. A gente vai correr atrás para repor essa possível saída", encerra.

Comissão técnica conversa com jogadores durante treino. (Thiago Gomes / O Liberal)

Pré-temporada

Sobre a pré-temporada, o técnico Márcio Fernandes se mostrou satisfeito, quanto a escolha da cidade de Barcarena, onde o elenco deve passar 11 dias, antes da estreia no Parazão, contra a equipe do Bragantino, no próximo dia 22 de janeiro.

"Nós temos muita dificuldade de campo para treinamento. Lá nós temos essas condições, temos campos, academias, temos lugares próximos que nos permitem unir o time e trabalhar, que é muito importante. Se vamos sair, Barcarena é o ideal para que o elenco trabalhe", define.

Para ele, o clube necessita dessa preparação como forma de unir e entrosar o elenco. "A pré-temporada é um momento onde a gente consegue unir o grupo. A gente passa 11 dias sem nenhuma interferência, os jogadores ficam mais próximos, todas as refeições são feitas em conjunto. Isso faz com que a gente conheça os companheiros e cresça no decorrer do campeonato", encerra.