Paysandu realiza treino aberto com apresentação de jogadores e novos uniformes; veja mais

O Papão deu a largada para a temporada de 2023. Na manhã deste sábado, o elenco participou de um treino aberto no gramado da Curuzu, que contou com a boa presença de torcedores, dispostos a ver a nova composição tática que inicia o ano correndo atrás do título de Campeão Paraense. Assista:

Com um elenco totalmente reformulado, o Papão teve seu primeiro movimento diante da Fiel Bicolor. A programação deste sábado teve início por volta das 10 horas da manhã, com a apresentação individual de cada atleta. Em seguida, os jogadores arremessaram à torcida uma camisa comemorativa em alusão à conquista da Copa Verde de 2022.

Depois disso, o técnico Márcio Fernandes separou dois times para um treino com bola utilizando o meio campo. Nas arquibancadas, a torcida festejava com bandeiras e músicas.

SAIBA MAIS



Novos uniformes

Conforme antecipado pela reportagem, o Paysandu apresentou na atividade as novas camisas de treino e comissão técnica para a temporada de 2023. Os uniformes são da coleção "Aguerrida", que é inspirada na participação do Paysandu na Copa Libertadores, em 2003 e são inspiradas nas cores dos adversários do Papão no torneio, o Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR) e Boca Juniors (ARG).

Fiel Bicolor foi até a Curuzu conhecer o novo elenco. (Thiago Gomes / O Liberal)

Elenco

De acordo com o clube, hoje o Paysandu tem em seu elenco 30 jogadores. Destes, um total de 15 são contratações, 11 remanescentes de 2022 e quatro atletas revelados nas categorias de base do clube. Entre os contratados, três são estrangeiros, o venezuelano Robert Hernández, o paraguaio Jiménez e o colombiano Henríquez Bocanegra.

A estreia bicolor no Campeonato Paraense será no próximo dia 22, contra a equipe do Bragantino, no estádio da Curuzu.