Paysandu apresenta elenco de 2023 em treino aberto no estádio da Curuzu; saiba detalhes

A Fiel Bicolor poderá matar a saudade de ver o Paysandu em campo neste sábado (7). A partir das 9h30, o elenco do Papão para a temporada de 2023 faz um treino aberto no estádio da Curuzu, em Belém. Além da atividade, a diretoria alviceleste realizará o lançamento de novos uniformes à torcida.

Conforme foi antecipado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Paysandu apresentará na atividade as novas camisas de treino e comissão técnica para a temporada de 2023. Os uniformes são da coleção "Aguerrida", que é inspirada na participação do Paysandu na Copa Libertadores, em 2003.

As novas camisas - de treino e comissão técnica - devem ser baseadas nas cores dos adversários do Papão no torneio. Na competição o Bicola enfrentou o Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR) e Boca Juniors (ARG).

Além disso, haverá a distribuição de camisas alusivas ao tricampeonato da Copa Verde à torcida. Os jogadores da temporada 2023 jogarão os uniformes para a arquibancada ao final do treino. O clube alertou que os brindes serão limitados.

Entrada

Em comunicado feito pelo Paysandu, o clube explicou que a entrada dos torcedores será realizada pelo porão P4 da Curuzu. O clube pede também que cada pessoa que foi acompanhar o treino leve um 1kg de alimento não perecível, no entanto a doação não é obrigatória.

Elenco

Segundo o site oficial do clube, o Paysandu conta com 30 jogadores no elenco principal. São 15 contratações, 11 remanescentes de 2022 e quatro atletas revelados nas categorias de base do clube.

A pré-temporada do Paysandu continua na segunda-feira (9), quando a equipe viaja para Barcarena onde realiza os últimos treinamentos antes da estreia no Parazão 2023. A primeira partida bicolor no estadual será no domingo (22), contra o Bragantino, na Curuzu.

Veja o elenco do Paysandu

Goleiros: Claudio Vitor, Gabriel Bernard, Thiago Coelho e Victor Souza;

Zagueiros: Genílson, Henríquez Bocanegra, Naylhor e Wanderson;

Laterais: Eltinho, Igor Bosel, Juan Pitbull e Samuel Santos;

Volantes: Bileu, Éric, Gabriel Davis, Jiménez, João Vieira, Ricardinho e Rithely;

Meias: João Pedro, Paulo Henrique e Robert Hernández;

Atacantes: Bruno Alves, Dalberto, Dioguinho, Mário Sérgio, Roger, Stéfano, Alex Matos e Vicente.