Paysandu divulga novas camisas em homenagem à campanha na Libertadores; vídeo

O Paysandu lançou na noite de sexta-feira (6) as novas camisas de treino do clube, que levam o nome de Bombonera. Como antecipado pela equipe de O Liberal, os mantos vieram com as cores do Bicola e também dos adversários do Papão naquela edição da Copa Libertadores de 2003. Neste ano, completam-se 20 anos da participação bicolor no torneio.

De acordo com o Paysandu, as novas camisas estarão disponíveis em todas as Lojas Lobo a partir de sexta-feira (7). O Papão não informou os preços e tamanhos disponíveis.

Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor, a ideia é que jogadores e comissão técnica usem novos uniformes no treino aberto, que será realizado no final de semana, no estádio da Curuzu, em Belém.

Os uniformes fazem parte da coleção "Aguerrida", que celebra os 20 anos da participação bicolor na Copa Libertadores da América. As novas camisas - de treino e comissão técnica - devem ser baseadas nas cores dos adversários do Papão no torneio. Na competição o Bicola enfrentou o Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR) e Boca Juniors (ARG).

Confira a nota do Paysandu sobre o lançamento das camisas

"O Paysandu vindo de uma série de resultados positivos na primeira fase da Libertadores daquele ano, visitou o Boca Juniors para fazer o que para muitos era impossível, vencer o Boca dentro de casa no temido La Bombonera, fato esse que somente outros dois clubes brasileiros haviam conseguido até aquela data, o Santos e o Cruzeiro.

Os Aguerridos Bicolores, mesmo com dois jogadores a menos, contra tudo e contra todos, venceram o Boca com um gol espetacular do nosso ídolo Iarley.

As Camisas de Treino de Jogador, Goleiro e Comissão Técnica receberam o nome de Bombonera, que contam em cores e detalhes esse fato que marcou a história do futebol brasileiro".