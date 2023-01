Paysandu divulga detalhes do treino aberto de sábado (7); confira

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu realizará um treino aberto no próximo sábado (7), no Estádio da Curuzu. No evento, o elenco será apresentado à torcida. Nesta quarta-feira (4), o Papão divulgou novos detalhes sobre a atividade. Confira:

Esta será a chance dos bicolores acompanharem os trabalho da equipe, antes da intertemporada. Vale lembrar, na segunda-feira (9), o grupo viaja para Barcarena, onde o time realizará os últimos treinos antes da estreia do Papão no Campeonato Paraense 2023.

Vale lembrar, o Paysandu entra em campo para a primeira partida no Parazão no dia 22 de janeiro, um domingo, contra o Bragantino, no próprio Curuzu. Acompanhe a cobertura completa da pré-temporada bicolor e do estadual pelo OLiberal.com.