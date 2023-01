Recém-contratado, Samuel Santos se diz ansioso por encontro com torcida do Paysandu; vejas

No próximo dia 22 deste mês, o Paysandu dá o pontapé inicial na temporada de 2023 e o primeiro desafio será contra o Bragantino, na Curuzu. O primeiro teste pelo Campeonato Paraense deve apresentar a nova cara dos bicolores, formatada pelo técnico Márcio Fernandes. Será um teste e tanto para quem chegou agora e quer mostrar serviço.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Entre os debutantes está o lateral-direito Samuel Santos, um experiente atleta de 32 anos com passagem recente pelo Londrina. O jogador foi o primeiro contratado para a posição, que tem ainda a concorrência de Igor Bosel, embora ele descarte a 'briga' pela titularidade entre os 11 escolhidos para começar a partida.

"Ninguém tem cadeira cativa. Pelo menos nos clubes que eu joguei, ninguém tinha esse privilégio sem jogar. A briga é sadia. O Igor Biosel é um lateral-direito de qualidade. Creio que o Paysandu está bem servido nessa posição e quem entrar jogando vai dar o máximo para ajudar", diz, sem esconder a ansiedade pela estreia.

"Todo jogador começa o ano já pensando na estreia. Lógico que tem que ter preparação, parte física, entrosamento da equipe, mas já começamos no foco para a estreia. Creio que o foco seja essa partida, ainda mais dentro de casa, diante da nossa torcida. Muitos falaram da torcida apaixonada, então nada melhor que estar diante deles", acredita.

Da experiência no clube anterior, Samuel acredita não ter muitas semelhanças. Ele entende que o desafio no Papão será bem diferente daquele vivido no futebol paranaense, sobretudo em relação à força da torcida, que aqui em Belém atua como 12º jogador.

SAIBA MAIS



"É difícil você comparar uma equipe com a outra; São distintas. O Paysandu é um clube gigante, com uma torcida enorme. O que pesa muito é o clima, a torcida. Espero fazer o que eu fiz no Londrina no ano passado. Assim como tive objetivos lá, eu tenho aqui e espero conquistar o acesso à Série B", pontua.

Samuel integra um plantel bem diferente do habitual, principalmente pela presença de jogadores estrangeiros. Ao todo, o Paysandu contratou três jogadores de fora e ainda pode fechar com mais dois. Em relação a eles, o lateral garante que não haverá problemas de comunicação.

"Primeira vez que eu jogo em uma equipe do Brasil com bastante estrangeiros. O Gimenez está há bastante tempo no Brasil, agora chega o Bocanegra, que já jogou no Vasco e está adaptado. Tem o Hernandez também. A gente procura se adaptar, se comunicar à linguagem do futebol. Em 2019 eu joguei no Japão e a gente sabe que a língua do futebol é universal. Eu creio que os estrangeiros não terão dificuldades", assegura.

Antes da bola rolar, os bicolores têm um compromisso com a torcida, durante o treino aberto programado para este sábado, na Curuzu. Será um primeiro encontro com a Fiel, antes da ida à Barcarena, onde o time fará o restante dos treinos visando a estreia no Parazão. "Estou ansioso para participar desse treino. Quero sentir o calor da torcida. Creio que será muito importante para nós. Espero que todos que façam parte e compareçam", finaliza.