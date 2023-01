Paysandu: zagueiro colombiano Bocanegra desembarca em Belém; veja a lista de gringos no Papão

Ele está na área! O zagueiro colombiano Oswaldo José Henríquez Bocanegra, enfim chegou a capital paraense. Ele desembarcou na madrugada desta quarta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Belém.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O jogador de 33 anos possui bastante rodagem, atuou no Millonarios, Deportivo Pasto e Rionegro Águilas,da Colômbia, teve passagem pelo Queretáro e Chopas, do México, além de ter jogado na Grécia, defendendo o Bnei Sakhnin. No Brasil atuou pelo Sport-PE, Vasco da Gama-RJ e o último clube foi o Criciúma-SC.

VEJA MAIS

Bocanegra será apresentado nesta semana no clube bicolor. Ele é o terceiro gringo a assinar contrato com o Paysandu para a temporada 2023. Além do zagueiro Bocanegra, o Papão da Curuzu acertou com o volante paraguaio Jorge Jíménez e o meia venezuelano Robert Hernández.

VEJA MAIS

O jogador passará por exames médicos e testes físicos e em seguida será integrado ao elenco bicolor, que treina desde o dia 27 de dezembro. O Papão fará a pré-temporada na cidade de Barcarena (PA), Nordeste paraense e viaja no próximo dia 9 de janeiro. A estreia alviceleste no Campeonato Paraense de 2023 será dia 22, contra o Bragantino, às 17h, na Curuzu.