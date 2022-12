Elenco do Paysandu de 2023 tem três jogadores que já foram campeões do Parazão pelo Remo; veja

O elenco do Paysandu está quase fechado para a temporada de 2023, mas um fato tem chamado a atenção do torcedor. Três atletas do plantel atual já foram campeões paraenses vestindo a camisa do maior rival bicolor, o Remo.

Mesmo conquistando duas das últimas três edições do Parazão, o Paysandu se desfez de grande parte dos jogadores campeões estaduais em 2020 e 2021. Por outro lado, o Papão foi atrás de jogadores que marcaram o nome na história do Remo, como Thiago Coelho e Mário Sérgio, campeões em 2019, e Bruno Alves, vencedor do torneio este ano.

O Paysandu possui alguns jogadores no plantel que já foram campeões estaduais, mas todos são atletas oriundos das categorias de base que pouco jogaram nas conquistas do Parazão de 2020 e 2021. O único atleta que jogou como titular em pelo menos uma dessas conquistas foi o goleiro Victor Souza.

Emprestado na última temporada para o Londrina-PR e de volta a Belém neste ano, o arqueiro foi peça importante na conquista do Parazão de 2021 pelo Bicola. Naquele ano, o Papão perdeu o primeiro jogo da finalíssima para a Tuna Luso, mas conseguiu reverter o placar no jogo de volta, na Curuzu.

Pré-temporada

O Paysandu se apresentou para a temporada de 2023 na última terça-feira (27). Como ocorre em todos os clubes no início de uma pré-temporada, os primeiros dias serão dedicados a exames e avaliações físicas. A partir daí, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, poderá conhecer os novos reforços para 2023 com trabalhos em campo e com bola.

Após este período inicial, o Paysandu viajará no dia 9 de janeiro para Barcarena, região nordeste do Pará, para a realização de uma intertemporada. Este será o terceiro ano consecutivo em que o Bicola fará a preparação no município. O clube também busca realizar amistosos, antes de entrar oficialmente em campo.