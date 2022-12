Copa do Brasil terá mudança de formato e dupla Remo e Paysandu pode ser prejudicada; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou algumas mudanças no sistema de classificação da Copa do Brasil, a partir da edição 2024. A entidade anunciou o descarte do Ranking Nacional de Clubes e usará o estadual para preencher 80 das 92 vagas. Com isso, a dupla Remo e Paysandu podem ser os principais prejudicados.

À princípio, o Campeonato Paraense continua com três vagas para o torneio. No entanto, caso o campeão da Copa Verde do ano anterior não seja do Pará, nenhum clube do Estado poderá abrir uma quarta vaga, com a exclusão do Ranking como critério.

Antes, mesmo que Paysandu ou Remo não terminassem o Parazão entre os três primeiros e não fossem campeões da Copa Verde, fatalmente disputariam a Copa do Brasil, por causa do Ranking. No entanto, esta possibilidade não existirá mais, o que dá um peso maior para o estadual.

Além das 80 vagas distribuídas pelos Estaduais, haverão mais 12 determinadas assim: Clubes que estão na Libertadores, campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde, campeão da Série B e, caso necessário, a adição de equipes do Brasileirão, respeitando a ordem de classificação.

Possibilidade

As Federações que possuem três ou mais vagas podem determinar os classificados de outra forma. Para estes Estados, há a possibilidade de realizar torneios seletivos especificamente para dar vaga na Copa do Brasil - desde que tenha a chancela da CBF.