Ex-Remo, 8° maior artilheiro do Brasil em 2022 é apresentado pelo Paysandu e afirma: 'Camisa pesada'

O Paysandu aproveitou o início da pré-temporada do clube na Curuzu, na última terça-feira (27), para apresentar o atacante Mário Sérgio, um dos reforços para 2023. Campeão paraense com o Remo em 2019, o jogador comentou sobre o que fez ele assinar pelo Bicola:

"Pela grandeza do Paysandu. A camisa é bastante pesada. Com o passar do tempo acaba um pouco a pressão da torcida [por ter passado pelo Remo], mas o importante é desempenhar um grande trabalho", afirmou o jogador.

A principal curiosidade em torno do jogador é o fato de ter sido o oitavo maior artilheiro do futebol brasileiro em 2022. Em 30 partidas, Mário Sérgio balançou as rede 24 vezes, tendo passado pelo Mirassol e pelo Fluminense-PI (onde fez todos os gols dele do ano).

Natural de Candeias, interior baiano, Mário Sérgio comentou sobre as especificidades futebol paraense. De acordo com o atacante, o aspecto físico é primordial no Parazão e deve ser o principal foco agora para uma adaptação mais rápida.

"O clima é até um pouco parecido com a Bahia a diferença que aqui se chove um pouco mais. No futebol paraense se precisa um pouco mais de força, devido aos campos mais pesados neste período, mas temos que se adaptar o mais rápido possível para entrar bem em campo", concluiu.

Novo atacante bicolor, Mário Sérgio chega com status de titular. No entanto, o jogador terá a concorrência de Dioguinho, Roger, Dalberto, Stéfano Pinho e Bruno Alves na busca pela preferência nas escolhas do técnico bicolor, Márcio Fernandes.