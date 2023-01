Com dois acessos sobre o Paysandu, Jorge Jiménez é apresentado pelo Papão

O Paysandu apresentou o volante paraguaio Jorge Jiménez, de 29 anos, nesta segunda-feira (2), no Estádio da Curuzu. O jogador chega como um dos principais reforços, com o foco sendo no acesso na Série C do Brasileiro. Curiosamente, o jogador tem dois acessos na carreira e justamente contra o Papão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em 2019, Jiménez subiu com o Náutico no jogo marcado pela arbitragem polêmica de Leandro Vuaden. Dois anos depois, foi a vez de ser campeão brasileiro da Terceirona com o Ituano. Antes da taça, o jogo do acesso foi justamente contra o Papão. Jiménez minimizou essas coincidências:

"O que passou, passou. Infelizmente foi sobre o Paysandu, que é um time muito grande. Agora é focar na grandeza deste clube para marcar meu nome. Para isso, vou trabalhar firme e forte, como fiz nos outros clubes em que passei. O que mais me caracteriza é minha motivação para me dedicar e dar alegria aos torcedores", afirmou Jiménez.

VEJA MAIS

Por causa das eleições do Paysandu, realizadas no fim de dezembro, o mercado bicolor começou um pouco mais tarde. Com isso, o clube abriu o leque de opções e apostou em estrangeiros. Além de Jiménez, o Papão também trouxe o meia venezuelano Robert Hernández e o zagueiro Henríquez Bocanegra. O paraguaio, já com vasta experiência no futebol brasileiro, revelou estar ajudando na adaptação do meia:

"Cheguei aqui e me encontrei com dois estrangeiros. O Hernández está pela primeira vez no Brasil, estou ajudando ele na adaptação, no idioma, vai nos ajudar muito no trabalho do dia a dia. E Bocanegra já é conhecido. Passou por vários times grandes, não precisa de adaptação, só se juntar com a gente para conseguir os objetivos do clube”, concluiu.