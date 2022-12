Mais um estrangeiro no Paysandu? Venezuelano vem treinando na Curuzu às vésperas do Parazão; veja

A onda estrangeira que invade o futebol paraense parece não ter fim. Desde que começaram os anúncios de jogadores contratados para a disputa do Parazão de 2023, vários nomes têm surgido e o Papão da Curuzu lidera a lista de contratações "gringas" para a temporada que se aproxima.

Embora ainda seja boato, o meia venezuelano Andrés D'Agostino, de 20 anos, está treinando no Paysandu. Neste sábado, o atleta usou as redes sociais para fazer um registro do trabalho e de outros dois companheiros, o paraguaio Jorge Jimenez e o também venezuelano Robert Hernandez.

A direção do clube azulino não confirma a contratação. Apesar disso, o Paysandu lidera a lista de reforços internacionais, anunciando até aqui três jogadores de fora: o venezuelano Robert Hernández, o colombiano Oswaldo Bocanegra e o paraguaio Jorge Jimenéz. Além disso, existe uma suposta negociação com o meia equatoriano Renny Simiesterra.

Renny Simisterra jogou a Copa Libertadores e a Sul-Americana deste ano e estaria em “negociações avançadas” com o Paysandu. O meia equatoriano jogou a temporada de 2022 pelo Deportivo Táchira, do Equador, mesmo clube de Robert Hernández, de 29 anos, venuzuelano, atleta contratado pelo Papão e que já se apresentou no clube para iniciar a pré-temporada.