Paysandu: Márcio Fernandes cita lições para novo ano e admite sobre Série C: ‘Erramos muito’

O Paysandu termina 2022 com sentimentos mistos. Campeão da Copa Verde, o clube não conquistou o maior objetivo do ano: o acesso à Série B do Brasileirão. Aliás, esta foi a quarta vez consecutiva que o Papão caiu estando muito próximo do sonho de subir.

As viradas de anos são um momento de aprendizagens e recomeços. Quem falou sobre as lições e as perspectivas para esta temporada foi o técnico bicolor, Márcio Fernandes. Ao comentar sobre o que este último ano ensinou, o comandante destacou a importância de minimizar os erros nos momentos decisivos.

"Se é que a gente possa aprender, é que nos momentos decisivos de um campeonato, não podemos errar como erramos. Isso foi falado não só pela imprensa local, mas pelas de todos os lugares, que o Paysandu era time para saber. Mas erramos muito e deixamos de conseguir o acesso", admitiu o técnico.

O que é preciso mudar?

A temporada do Paysandu, em termos de desempenho foram melhores que os resultados. Apesar de ser considerado um dos melhores times do Parazão e da Série C, o Papão ficou sem a taça do estadual e o acesso. Márcio opinou sobre o que é preciso ser feito para mudar este cenário em 2023:

"O caminho é procurar nestes momentos finais sermos mais letais. Transformar as chances que tínhamos em gols. Que essa equipe que está sendo montada possa passar confiança ao torcedor e isso faz com que a coisa se torne positiva aqui dentro. Consequentemente, o acesso virá", garantiu.

Continuidade

Para finalizar, o Paysandu decidiu por algo incomum no futebol, especialmente em casos após decepções em uma temporada. O clube decidiu manter Márcio Fernandes. O técnico fez questão de exaltar a diretoria bicolor:

"Isso mostra também a certeza de uma direção, de um presidente e uma diretoria na contratação de um treinador. Às vezes, quando se contrata, se faz por um modismo. O cara foi bem ali e tudo mais, mas não condiz com o que a diretoria está pensando. Nós viemos para cá e mostra que a diretoria tinha convicção do que estava contratando", finalizou.