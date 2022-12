Tudo marcado! FPF define data de lançamento e assinatura de contrato do Parazão 2023

O Campeonato Paraense de futebol profissional temporada de 2023 já possui data definida para o lançamento da competição. A Federação Paraense de Futebol (FPF), através do presidente, Ricardo Gluck Paul, confirmou que o maior estadual do norte do Brasil será lançado oficialmente no próximo dia 6 de janeiro, às 19h, na Estação Gasômetro, em Belém.

O lançamento do Parazão terá a presença dos patrocinadores da competição, representantes e dirigentes de clubes, além da presença da taça “Estrela do Norte”. O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, confirmou também que o lançamento marca a assinatura de contrato da instituição que comanda o futebol do Pará, com a Funtelpa e Cultura e Banpará com os clubes.

O Parazão de 2023 será o primeiro de Ricardo Gluck Paul à frente da FPF. A competição conta com 12 clubes, divididos em três grupos de quatro times cada. Os oito melhores na classificação geral avançam para as quartas de finais, já os dois piores, também na classificação geral, serão rebaixados para a Segundinha. A competição inicia no dia 21 de janeiro e terminará no mês de abril.

A novidade da competição fica por conta da pareceria entre FPF, Funtelpa e Defensoria Pública do Pará, com o "Parazão Inclusivo", em que cada rodada será debatido temas importantes como machismo, feminicídio, homofobia entre outros.

A primeira rodada terá os confrontos entre Remo x Independente de Tucuruí, Paysandu x Bragantino, São Francisco x Caeté, Itupiranga x Tuna Luso, Tapajós x Cametá e castanhal x Águia de Marabá.