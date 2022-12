Dioguinho projeta volta por cima no Paysandu em 2023: 'Tentar buscar o meu espaço'

O ano de 2022 não foi o dos sonhos de Dioguinho com a camisa do Paysandu. O atacante até ganhou tempo de jogo durante o Parazão, mas foi pouco aproveitado durante a Série C do Brasileiro e só voltou a ganhar oportunidades com Márcio Fernandes na Copa Verde, na reta final do semestre, quando parte do elenco já havia sido desfeito. O jogador esteve em campo 26 vezes pelo Bicola em 2022.

"Sei que não tive muitas oportunidades, mas acho que as que tive eu soube aproveitar. Também acho que as pessoas que viram um pouco do meu trabalho esse ano perceberam que eu busquei, tentei melhorar. Vou dar continuidade, ficar mais um ano, tentar buscar o meu espaço, a melhor performance física e ajudar o Paysandu", avaliou Dioguinho.

Veja a entrevista coletiva completa de Dioguinho

Ainda assim, o ano se encerra com justificável otimismo a Dioguinho. O meia-atacante colaborou com o título regional - que colocou o Paysandu direto na 3ª fase da próxima Copa do Brasil - e ganhou mais um ano de contrato com o Papão. Agora, ele sonha com um 2023 positivo.

"As expectativas são as melhores possíveis. Sei que esse ano que está chegando vai ser muito abençoado por Deus, não só para mim, mas para o clube, para os jogadores que ficaram e chegaram para somar. A tendência para o ano que vem é só melhorar. O foco de todos é o mesmo e vamos buscar os objetivos do clube, o principal deles é o acesso", afirmou o camisa 38.

VEJA MAIS

A subida de divisão, inclusive, é sempre o assunto dentro do Paysandu. O clube sonha em retornar à Série B desde 2019 e o presidente Maurício Ettinger traçou como meta a volta à Série A até o término do seu mandato, que é em 2024.

"Não só a torcida, mas nós mesmos, jogadores e toda a diretoria que trabalha no clube, estamos querendo buscar esse acesso, deixar o Paysandu no mínimo na Série B, que é onde ele tem que ficar. É Série B ou Série A. O trabalho do ano passado vai continuar e o Paysandu só tem a ganhar com isso", apontou Dioguinho.

Continuidade é a palavra

E para 2023 o técnico Márcio Fernandes será mantido, assim como uma parte do elenco. Essa sequência pode ser um trunfo dos bicolores na próxima temporada, acredita Dioguinho.

"Com certeza é ótimo para o clube e para nós. Ele [Márcio Fernandes] já conhece os jogadores, os que chegaram também. A permanência dele e de toda a comissão é muito importante. Estamos caminhando um caminho que vai dar certo, se Deus quiser", concluiu o atleta de 26 anos.

A pré-temporada bicolor começou no último dia 27 de dezembro e será realizada, em parte, no município de Barcarena. A delegação bicolor viajará no dia 9 de janeiro e terá o auxílio da prefeitura local, que vai bancar 50% dos custos. A estreia no Campeonato Paraense está marcada para o próximo dia 22 de janeiro, contra o Bragantino, na Curuzu, a partir das 22h.