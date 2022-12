Paysandu: Após fracasso na Série C, Márcio Fernandes admite chance de contratar um psicólogo

Ao longo da Copa do Mundo do Catar, as discussões sobre a ausência de profissionais de psicologia na comissão técnica da Seleção Brasileira voltaram à tona após a queda da equipe para a Croácia, nas quartas de final.

Meses antes - ainda que de forma tímida -, o assunto foi levantado no futebol paraense. Na ocasião, o Paysandu, segunda melhor equipe na primeira fase da Série C, demonstrou descontrole emocional em vários momento do quadrangular, o que culminou na eliminação da equipe.

Durante uma coletiva de imprensa no Estádio da Curuzu, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, admitiu o fator psicológico como um dos principais aspectos para o fracasso na Terceirona. Por isso, Márcio revelou que há a possibilidade da contratação de um profissional especializado no cuidado com a saúde mental:

"Cometemos alguns erros que não foram normais durante o ano todo. Se fosse algo que já tivéssemos presenciado antes, estaríamos melhores nesse quesito. Agora é um grupo novo, vamos ficar mais atentos, talvez trazer um profissional da área para fazer um time mais sólido e ter mais equilíbrio", disse o treinador.

Vale lembrar, o Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro de 2023 (domingo), contra o Bragantino, na própria Curuzu. Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.