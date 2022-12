Marlon se despede do Paysandu, cita torcida e diz: 'Que Deus abençoe o Papão da Curuzu'

Após o Paysandu oficializar a venda do meia-atacante Marlon, o jogador postou um vídeo na sua conta no Instagram, com momentos vividos com a camisa do Papão de 2020 até 2022. Marlon agradeceu a todos os funcionários, diretoria e torcida pelo apoio nesse período.

“Obrigado, Paysandu. Gostaria de agradecer a esse clube que me acolheu da melhor forma possível, pois foi o clube onde mais joguei na minha carreira até o momento, vivi intensamente esses dois anos. Desde o primeiro dia que pisei na Curuzu, fui muito feliz e hoje chegou o dia de me despedir. Saio de cabeça erguida com a certeza que dei o meu melhor por esse clube Agradeço a todos da diretoria, funcionários e todos os meus companheiros que trabalhei durante esses dois anos. E em especial agradecer à nação bicolor por todo apoio. Grato a Deus por tudo que está fazendo em minha vida. Que Deus abençoe o Papão da Curuzu”, escreveu.

Marlon, de 25 anos, foi revelado no Porto-PE e teve passagens pelo Vitória-PE, Flamengo-PE, Sport-PE, Central-PE e Oeste-SP. No Paysandu, Marlon chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2020 e logo ganhou destaque, tanto que o clube paraense renovou seu contrato junto ao Porto e comprou o passe do atleta e renovou seu contrato até o final de 2024.

A temporada 2022 foi um divisor de águas na carreira do jogador. Marlon fez 43 jogos e marcou 16 gols e terminou o ano com o título da Copa Verde, sendo uma das principais peças da time comandando pelo técnico Márcio Fernandes. No período em que defendeu o Paysandu, Marlon realizou 90 partidas com a camisa alviceleste, marcou 25 gols e conquistou um Parazão e a Copa Verde.

Marlon foi negociado com o Gil Vicente, de Portugal, com o Paysandu “batizando” a transação como a maior da história do clube paraense. O Papão receberá em torno de R$1 milhão. Após negociação de 50% dos direitos econômicos do jogador e 100% dos direitos federativos. O clube ainda permaneceu com 30% do passe de Marlon e será beneficiado, caso ocorra venda do atleta para qualquer outro clube. Os outros 20% do passe do meia-atacante pertence ao Porto-PE.