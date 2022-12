Já com o manto do Papão! Novos contratados do Paysandu, ex-atacantes do Remo chegam a Belém

A madrugada foi agitada no Aeroporto Internacional de Belém. Mais quatro reforços do Paysandu, desembarcaram para iniciar a pré-temporada do clube, que inicia hoje. Destaque para dois ex-jogadores do Remo, Bruno Alves e Mário Sérgio, ambos atacantes, que já chegaram e vestiram a camisa do Papão.

Além de Bruno Alves e Mário Sérgio, a diretoria do Paysandu recepcionou os laterais Igor Bosel e Eltinho. A apresentação do Papão será hoje, às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém. O clube inicia o período de exames médicos, testes físicos e fisiológicos com os atletas e no dia 9 de janeiro, os jogadores e comissão técnica viajam para a cidade de Barcarena (PA), para a realização da pré-temporada.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense 2023 contra o Bragantino, às 17h, na Curuzu, em Belém.